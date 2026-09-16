Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Orhangazi’de faaliyet gösteren NOVA Yön Bulma Sistemleri ve Yüzey İşlem Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında açılan konkordato davasını karara bağladı.

Mahkemenin ilanına göre, şirketin konkordato talebi, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 292 ve 308. maddeleri gereğince reddedildi. Şirket hakkında kesin mühlet verilmesi talebi de kabul edilmedi.

Kararla birlikte, mahkemenin 10 Nisan 2026 tarihinde verdiği geçici mühlet kararı ve bu kararla uygulanan tedbirler kaldırıldı. Geçici mühletin kaldırılması nedeniyle İİK’nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinde düzenlenen sonuçların da ortadan kalktığı tespit edildi. Konkordato komiserler kurulunun görevi ise sona erdirildi.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

İlanda yer alan bilgilere göre, Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 3372 sicil numarasında kayıtlı şirketin borca batık olduğu anlaşıldı.

Bu gerekçeyle şirketin 1 Eylül 2026 günü saat 13.44 itibarıyla iflasına karar verildi. İflas tasfiyesinin, İİK’nın 308/2 maddesi uyarınca adi tasfiye olarak yürütülmesine hükmedildi.

Mahkeme ayrıca iflas kararının gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine ve iflas masrafının ilgili iflas dosyasına aktarılmasına karar verdi.