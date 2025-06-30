Örnek No:54*
T.C.
BURSA 2. GENEL İCRA DAİRESİ
2019/9963 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/9963 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.220.000,00
|1
|Taşıt
|16SA818 Plakalı , 2018 Model , ISUZU Marka , ATFR Tipli , SS4567 Motor No'lu , MPATFR87JJT001055 Şas ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 14:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 14:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 14:19
(İİK m.114/4)
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