Güven Çayyolu Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Refika Hande Karakahya, gözlerin aynı noktaya birlikte odaklanamaması sonucu ortaya çıkan şaşılık ile ilgili açıklamada bulundu. Doç. Dr. Karakahya şaşılığın toplumda çoğu zaman yalnızca estetik bir sorun olarak değerlendirildiğini, ancak bunun ötesinde önemli sağlık riskleri taşıdığını vurguladı. Karakahya, "Şaşılık her yaşta görülebilen bir göz hastalığıdır. Özellikle çocukluk döneminde tedavi edilmediğinde göz tembelliğine, derinlik algısında bozulmaya ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. Yetişkinlerde ise çift görme, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen görme problemleriyle kendini gösterebilir" ifadelerini kullandı.

"Bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir"

Şaşılık tedavisinin her hastaya özel planlandığını belirten Karakahya, kaymanın nedeni, tipi ve hastanın yaşının tedavi sürecini belirlediğini belirterek, "Bazı hastalarda gözlük kullanımı, kapama tedavisi veya özel göz egzersizleri yeterli olurken, bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir. Şaşılık cerrahisinde amaç, göz hareketlerini sağlayan kasların kuvvetini ve dengesini düzenleyerek gözlerin aynı hizaya gelmesini sağlamaktır. Ameliyat genel olarak güvenli bir cerrahi yöntemdir ve uygun hasta seçimiyle başarılı sonuçlar elde edilebilir" diye konuştu.

"Cerrahi tedavi görme fonksiyonlarının gelişmesini destekler"

Cerrahi tedavinin yalnızca estetik görünümü düzeltmeyi hedeflemediğini vurgulayan Uzm. Doç. Dr. Karakahya, "Cerrahi tedavi aynı zamanda iki gözün birlikte uyum içinde çalışmasına katkı sağlayarak görme fonksiyonlarının gelişmesini destekler ve hastaların yaşam kalitesini artırır. Özellikle çocuklarda erken dönemde yapılan değerlendirme ve doğru zamanda uygulanan tedavi, görme gelişimi açısından büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

"Zaman kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalı"

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Karakahya, "Gözlerde içe, dışa, yukarı ya da aşağı doğru kayma fark edildiğinde zaman kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalı, gerekli muayene ve tedavi planlaması yapılmalıdır. Özellikle çocuklarda erken dönemde atılacak adımlar, görme gelişiminin sağlıklı bir şekilde sürmesi açısından büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.