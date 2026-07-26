Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Shakhtar Donetsk, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’a konuk oldu.

BURSA’DA ARDA TURAN’A SEVGİ SELİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada skorun önüne geçen gelişme, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan’a gösterilen büyük ilgi oldu. Teknik direktörlük kariyerini Ukrayna temsilcisinde sürdüren Turan, yeşil-beyazlı taraftarların coşkulu karşılamasıyla sahaya çıktı.

Mücadele öncesinde tribünleri dolduran binlerce Bursaspor taraftarı, Arda Turan’ı yanlarına davet ederek uzun süre alkışladı.

“TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR”

Tribünlerden yükselen “Türkiye seninle gurur duyuyor” tezahüratlarına karşılık veren Arda Turan, taraftarların bulunduğu bölüme giderek tribünleri selamladı. Yoğun sevgi gösterileri karşısında duygulandığı görülen genç teknik adam, alkışlarla Bursaspor taraftarına teşekkür etti.

Karşılaşma öncesinde Bursaspor yöneticileri de Arda Turan’a çiçek takdim ederek Türk futboluna sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.