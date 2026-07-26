Bazı kişilerde depresyon belirtileri yaz aylarında başlarken, bazı kişilerde ise mevcut yakınmaların yaz döneminde daha da belirginleşebildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Şimşek, "Yaz aylarında aşırı sıcaklar ve yüksek nem, fiziksel yorgunluk ve huzursuzluk hissini artırabilir. Uzayan gündüz saatleri, uyku düzenini etkileyebilir, günlük rutinlerin değişmesi, tatil döneminin getirdiği beklentiler ve sosyal baskılar ruh sağlığını etkileyebilir. Ayrıca sosyal karşılaştırmaların artması ve yalnızlık hissinin belirginleşmesi de depresif belirtileri tetikleyen etkenler arasında yer alabilir" dedi.

Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

Uzm. Dr. Şimşek, "Aşağıdaki belirtiler iki haftadan uzun süredir mevcut ve günlük, iş veya sosyal yaşamınızdaki işlevselliğinizi etkiliyorsa psikiyatrik değerlendirme için bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanız önemlidir. Sürekli çökkün veya isteksiz hissetme, daha önce keyif alınan etkinliklerden zevk alamama, uyku düzeninde belirgin değişiklikler, iştah azalması ya da artması, kilo değişiklikleri,- enerji azalması ve çabuk yorulma, dikkat ve odaklanmada güçlük, umutsuzluk veya değersizlik düşüncelerinin yoğunlaşması" ifadelerini kullandı.

Depresyonun her yaşta ve her mevsimde görülebilen, tanı konulabilen ve etkili şekilde tedavi edilebilen bir ruh sağlığı hastalığı olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Şimşek, "Erken tanı ve uygun tedavi, belirtilerin kontrol altına alınmasına, işlevselliğin korunmasına ve hayat kalitesinin artmasına önemli katkı sağlar. Ruh sağlığı da sağlıklı birey olmanın ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi.