Özellikle Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki sinyalizasyonlu kavşaklarda bekleyen dilencilerin, kırmızı ışıkta duran araçların camlarına giderek para istemesi hem sürücüleri hem de yayaları rahatsız ediyor.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine zabıta ve emniyet ekipleri zaman zaman bölgede denetim gerçekleştiriyor. Ancak iddialara göre ekiplerin geldiğini gören dilenciler hızla bölgeden uzaklaşırken, denetimlerin sona ermesinin ardından kısa süre içinde yeniden aynı noktalara dönüyor. Bu durum, bölgede adeta "kedi-fare" oyununu andıran bir tablo oluşturuyor.

Sürücüler, araçların arasına girerek para isteyen kişilerin hem trafik akışını olumsuz etkilediğini hem de olası kazalara davetiye çıkardığını ifade ediyor. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirten vatandaşlar, geçici müdahaleler yerine kalıcı önlemler alınmasını istiyor.

Bölge esnafı da benzer şikâyetlerde bulunarak, ekiplerin denetimlerini sıklaştırmasının yanı sıra sorunun tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını talep ediyor. İnegöllüler, şehir merkezindeki trafik ışıklarında yaşanan bu görüntülerin ilçeye yakışmadığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.