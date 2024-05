Bursa Belediyeler Birliği Meclisi, başkanlık seçimi gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı yeni başkan olarak seçti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı ile başkanlık görevine getirilen Oktay Yılmaz, Bursa Belediyeler Birliği’ne liderlik edecek. Yılmaz’ın başkanlık görevi, belediyeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve yerel yönetimlerin sorunlarına ortak çözümler üretme amacı taşıyor.

Değerlerin şehri Bursa

Bursa deyince akla gelecek olan şeyin sadece bir şehir değil; geleneği, kültürü, mimarisi ve insanı ile canlı, kendine has ruhu olan bir değer olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Evliya Çelebi’nin ‘Ruhaniyetli Şehir’ diye tabir ettiği Bursa’ya hizmet etmenin tarihi bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğun bilinciyle, bir yandan kentin geleceğini inşa edecek çalışmalar yürütürken bir yandan da şehrin tarihini, kültürünü, sanatını, vefasını, ruhunu ve medeniyet mirasını ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Bizim bir şehir tasavvurumuz var. Şehir tasavvurumuzun merkezine bu kentte yaşayan insanların mutluluğunu yerleştirdik. Bu kentte yaşayan herkesin birlikte hareket ettiği bir şehri inşa ve ihya etmeye gayret ediyoruz. Yapacağımız her projede, her kültür sanat etkinliğinde, bu şehrin kadim geçmişinde gizli olan hakikatleri dikkate alıyoruz. Çünkü bu şehir payitahttır” dedi.

Yeni dönemde yeni sinerji

Bursa Belediyeler Birliği olarak, ortaya koyacakları vizyon ile Bursa’yı geçmişte örnek olduğu gibi gelecekte de örnek gösterilecek kentler arasına yerleştirmek için samimiyet ve gayretle çalışacaklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Belediyelerimizin stratejik gelişimine değer katmaya, bölgemizin gelişmesi için fırsatlar oluşturmaya odaklanan bir yerel yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 32 yıldır Bursa Belediyeler Birliği çatısı altında, bu kente değer katan tüm başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yılmaz 26 Mayıs’ta gerçekleşen Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin (BKTTB) olağan meclis toplantısında da Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı seçilmişti.