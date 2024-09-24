BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mustafakemalpaşa, Karacabey Ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Dini Tesis ve Spor Tesisleri Yapım, Bakım Ve Onarım İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1181395

1-İdarenin a) Adı : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ b) Adresi : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 TR- 16080 OSMANGAZİ/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2244441600 - 2247161206 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Mustafakemalpaşa, Karacabey Ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Dini Tesis ve Spor Tesisleri Yapım, Bakım Ve Onarım İnşaatı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 71 kalem inşaat, 139 kalem mekanik, 131 kalem elektrik olmak üzere toplam 341 kalem bakım onarım işleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa ili, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya İlçeleri ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.10.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16080 Osmangazi / BURSA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

YAMBİS



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu işte benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B III üst yapı Grubu benzer iş olarak değerlendirilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diploması



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,56% 94% 1 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,06% 3,61% 1,5 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 1,26% 2,17% 2 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 0,46% 0,76% 0,5 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) 0,52% 0,87% 1 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması 0,52% 0,87% 1 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması 1,21% 2,02% 1,5 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) 0,59% 0,98% 1 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) 1,04% 1,73% 1,5 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) 1,15% 1,92% 2 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması 0,67% 1,11% 1 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 0,46% 0,77% 0,5 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,52% 0,98% 1 (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,55% 1,01% 1 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 0,42% 0,69% 0,5 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a 0,57% 0,95% 1 Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,59% 0,98% 1 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 0,41% 0,69% 0,5 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) 0,67% 1,14% 1 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 1,07% 1,78% 2 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 0,52% 0,86% 1 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 0,93% 1,55% 1 Makina ile her cins zeminde kazı yapılması (Şantiye dışına nakliye dahil) 1,65% 3,03% 1,5 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması (nakliye dahil) 0,68% 1,14% 0,5 Ocak taşından konkasör ile kırılmış ve elenmiş 50 mm. ( 2” ) lik temel veya alttemel malzemesi temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,9% 1,5% 1 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliye Dahil ) 0,52% 0,86% 1 55mm Monofilament Sentetik Çim Halı Yapılması ( Fifa Quality Belgeli ) 5,91% 10,74% 3,5 3,5 mm kalınlığında pvc kaplı 50x50 mm. göz aralıklı tel çit yapılması 0,75% 1,25% 1 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Nakliye Dahil) 4,92% 8,2% 2,5 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) (Nakliye Dahil) 0,44% 0,73% 0,75 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye Dahil) 1,16% 1,93% 2,5 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliye dahil) 0,8% 1,34% 1,5 100 cm yüksekliğinde duvar üstü panel çit yapılması 0,47% 0,79% 0,5 2.50 metre Yüksekliğinde Betonarme Direkli Galvaniz Kafes Telle Himaye Çiti Yapımı 0,55% 0,92% 1 Terra Blok Şev Taşı Yapılması 0,51% 0,84% 0,5 Ocak Taşı ile 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapılması 0,64% 1,13% 0,75 OCAKTAN ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞI İLE 200 DOZLU ÇİMENTO HARÇLI KARGİR İNŞAAT YAPILMASI 0,63% 1,1% 1 44.000 Btu/h soğutma kapasitesinde a enerji sınıfı salon tipi split klima 0,64% 1,07% 1 Asimetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-240W'a kadar 1,3% 2,16% 2 Led wall washer armatür (ayaklı-18W-600 mm'ye kadar) 0,54% 0,9% 1



Grup Adı : İŞ GRUBU 1

Kısım Adı : Mustafakemalpaşa, Karacabey Ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Dini Tesis ve Spor Tesisleri Yapım, Bakım Ve Onarım İnşaatı İşi

Gruba ait kalemler



İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 15,0 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu 1,22% 2,04% 0,5



Grup Adı : İŞ GURUBU 2

Kısım Adı : Mustafakemalpaşa, Karacabey Ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Dini Tesis ve Spor Tesisleri Yapım, Bakım Ve Onarım İnşaatı İşi

Gruba ait kalemler



İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Her türlü ahşap çatı sökülmesi 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliye Dahil ) Yan Tampon ağının temini ve yerine montajı Led wall washer armatür (ayaklı-27W-900 mm'ye kadar) 1,48% 2,47% 0,5



Grup Adı : İŞ GRUBU 3

Kısım Adı : Mustafakemalpaşa, Karacabey Ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Dini Tesis ve Spor Tesisleri Yapım, Bakım Ve Onarım İnşaatı İşi

Gruba ait kalemler



İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması Ocak taşından konkasör ile kırılmış ve elenmiş 25 mm (1 ") lik temel malzemesi temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması Yan kapama ağlarının sökülmesi Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 60-90, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor 1,39% 2,31% 0,5



Grup Adı : İŞ GRUBU 4

Kısım Adı : Mustafakemalpaşa, Karacabey Ve Mudanya İlçelerinde Muhtelif Dini Tesis ve Spor Tesisleri Yapım, Bakım Ve Onarım İnşaatı İşi

Gruba ait kalemler



İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) Mevcut Sentetik Çim Halının Sökülmesi 1,43% 2,38% 0,5



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.