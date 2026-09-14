Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Eylül Karacabey’in Kurtuluşu etkinlikleri, farklı kültürlerin ve halk danslarının buluştuğu renkli bir programa sahne oldu.

Kutlamalarda İnegöl’ü temsilen İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu, İnegöl Kafkas Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu aynı etkinlikte yer aldı.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu, tarih ve kültürümüzden izler taşıyan “Haramiler” savaş oyununu sahneledi. Etkileyici gösteri, izleyenlerden büyük beğeni toplarken İnegöl ekibinin performansı gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Üç farklı ekibin aynı etkinlikte İnegöl adına bir araya gelmesi ise gecenin en anlamlı görüntülerinden birini oluşturdu. Farklı kültürleri ve halk danslarını sahneye taşıyan ekipler, İnegöl’ün kültür ve sanat alanındaki güçlü birlikteliğini bir kez daha ortaya koydu.

Programın ardından üç ekibin temsilcileri ve sanatçıları bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. İnegöl Rumeli Derneği Halk Dansları Sorumlusu Serdar Ay, İnegöl Kafkas Kültür Derneği Başkanı Recep Küpçüoğlu ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Fatih Oral ile çekilen fotoğraflar da bu güzel birlikteliğin anısına kaldı.

Karacabey’in kurtuluş coşkusuna İnegöl’den gelen üç ekip; Rumeli, Kafkas ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sahnedeki performansları ve birliktelikleriyle geceye damgasını vurdu.