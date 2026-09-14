Yeni yönetmelikle, gıda üretiminde kullanılan aroma vericiler ile aroma verme özelliğine sahip bileşenlere ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Buna göre yalnızca tüketici sağlığı açısından risk oluşturmayan ve tüketiciyi yanıltıcı özellik taşımayan aroma maddelerinin kullanımına izin verilecek.

Düzenleme kapsamında domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin gıda ürünlerinde kullanılmasına yasak getirildi. Bu kaynaklardan elde edilen aroma verme özelliğine sahip gıda bileşenleri ile söz konusu maddelerin üretiminde kullanılan kaynak materyaller de yasak kapsamına alındı.

Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan aroma vericiler ile bu maddelerin kullanıldığı gıda ürünlerinin piyasaya sunulmasına izin verilmeyecek.

Öte yandan bazı aroma maddeleri için geçiş süreci belirlendi. FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 kodlarını taşıyan 10 aroma maddesinin 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren piyasaya arzı, ithalatı ve gıda üretiminde kullanımı sona erecek.

FL 05.062 ve FL 05.099 kodlu iki aroma maddesi ise tamamen yasaklanmayacak ancak yalnızca yönetmelikte belirlenen belirli gıda kategorilerinde kullanılabilecek.

Gıda etiketlerinde "doğal" ibaresinin kullanılması da yeni kurallara bağlandı. Aroma vericilerde "doğal" ifadesinin yer alabilmesi için kullanılan bileşenlerin ağırlıkça en az yüzde 95'inin etiket üzerinde belirtilen kaynaktan elde edilmiş olması gerekecek.