İnegöl Belediyesi, Ertuğrulgazi Caddesinin Avarlar Kavşağı giriş kısmında hem bölge esnaflarının hem de mobilya almak için gelen vatandaşların kullanabileceği 165 araçlık otopark oluşturmak adına çalışmalara başladı. Daha önce de düzensiz parklanma alanı olarak kullanılan, kereste ve hurda araçlarında bulunduğu bölgede parklanma sorununa ciddi bir çözüm oluşturacak proje kapsamında, alanda bulunan büfe kaldırılarak 2500 m2’lik otopark alanı elde edildi. Burada 10 adet büyük araç, 155 adet otomobil olmak üzere toplamda 165 araçlık düzenli otopark oluşturuluyor.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMAYI YERİNDE İNCELEDİ

Bir yandan alanda çalışmalar devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Ertuğrulgazi Caddemizin giriş kısmında, Avarlar Kavşağı bölgesinde yapımına başladığımız otopark uygulamasını yerinde inceledik. 26 Ağustos’ta burada bu çalışma başladı, devam ediyor. Burada daha önce de kısmi bir parklanma alanı vardı.

Plansız, dağınık ve tanımsız bir alandı burası. Kerestelerin depolanması, hurda araçların bulundurulması, çöplerin atılması gibi dağınıklıklar söz konusuydu. Bunlarla ilgili başta fen işleri ekiplerimiz olmak üzere, proje ekiplerimizdeki mimarlarımız, park bahçeler ekiplerimiz buralarda çalışmalar yaptılar. Çevre esnaf ve dernek yönetimimizden de görüşler aldık. Özellikle Ertuğrulgazi Caddesindeki mobilyacı esnafımıza gelen müşterilerin araçlarını bırakabileceği girişte güzel bir otopark olması yönünde ortak karara varıldı. Bu kapsamda çalışmalarımız başladı” dedi.

Alan içerisinde bir büfe de olduğunu, yolu daralttığı ve engel oluşturduğu için büfeyi kaldırdıklarını kaydeden Başkan Taban, “Burada toplamda 2500 m2 alan üzerinde 10 adet büyük araç 155 adette otomobil olmak üzere toplamda 165 araçlık otopark düzenlemesini hazırlıyoruz. Aydınlatma ekipmanları da yerleştirerek gece de güvenli ve düzenli bir kullanım sağlamış olacağız.

Yaklaşık 10 günlük daha bir çalışma süreci var burada. Alanın asfaltı ve parklanma alanlarının yol çizgileri de çizilerek alan hazır hale getirilecek” diye konuştu.