Olay, Nilüfer'deki bir kömür işletmesinde saat 03.30 sularında meydana geldi. Tesisten duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

17 itfaiye aracıyla müdahale edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekiplerin sevk edildiği yangın mahalline diğer birimlerden de destek sağlandı. Söndürme operasyonunda 17 itfaiye aracı ile 1 insansız hava aracı (dron) ekibi görev yaptı. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü/Tarım AŞ’ye ait 3 su tankeri, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nden 1 su tankeri ve Nilüfer Belediyesi’ne ait 1 kepçe de alevlerle mücadeleye katıldı.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alanda soğutma işlemleri sürdürülürken, yangının çıkış nedenine yönelik tahkikat başlatıldı.