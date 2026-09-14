Olay, Nilüfer'deki bir kömür işletmesinde saat 03.30 sularında meydana geldi. Tesisten duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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17 itfaiye aracıyla müdahale edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekiplerin sevk edildiği yangın mahalline diğer birimlerden de destek sağlandı. Söndürme operasyonunda 17 itfaiye aracı ile 1 insansız hava aracı (dron) ekibi görev yaptı. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü/Tarım AŞ’ye ait 3 su tankeri, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nden 1 su tankeri ve Nilüfer Belediyesi’ne ait 1 kepçe de alevlerle mücadeleye katıldı.

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Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alanda soğutma işlemleri sürdürülürken, yangının çıkış nedenine yönelik tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA