Belediye, Harmancık ve diğer yangın bölgelerine yardım amacıyla belediye adı kullanılarak IBAN numaraları paylaşıldığına dair gelen bildirimlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamada, bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve hiçbir şekilde para gönderilmemesi gerektiği vurgulandı. Belediye yetkilileri, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin emniyet güçlerine bildirilmesini önemle rica etti.

Belediye, vatandaşların yangın gibi hassas durumları fırsata çevirmeye çalışan kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.