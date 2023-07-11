Büyükşehirli milli sporcu Aysel Özgan, Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un gurur kaynağı milli sporcu Aysel Özgan, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etti. Hırvatistan'ın Osijek kentinde gerçekleşen müsabakada, 50 metre tabanca karışık SH1 kategorisinde mücadele eden Özgan, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Aysel Özgan, daha önce dört kez Paralimpik Oyunları'na katılmış ve geçtiğimiz yıl dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Bu seferki başarısıyla Türkiye'yi gururlandıran Özgan, bu kategoride madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını elde etti. Özgan, 2019 yılında beşinci sırada yer almışken, bu kez üçüncü olarak adını dünya spor tarihine yazdırmayı başardı.

Geçen yıl kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda P2 kadınlar 10 metre tabanca SH1 kategorisinde altın madalya kazanan Aysel Özgan, bu kez 10 metre tabanca kategorisindeki madalya mücadelesine 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü devam edecek.

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