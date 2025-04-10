Plan ve Bütçe Komisyonu’na, AK Parti Grubu’ndan Sinan Kahraman, Yusuf Konak ve Ali Zeybek; MHP Grubu’ndan İsmail Şenol; CHP Grubu’ndan ise Berna Esentürk, Yalçın Işıkyıldız ve Mustafa Orkun Gazioğlu seçildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine Şahin Biba, Ecehan Mertoğlu Tan, Hakan Arslanoğlu, Mehmet Öksüz, Recep Çohan, Metin Tunçel ve Görkem Kaya getirildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu’nda ise Numan Çakır, Osman Yıldız, Selim Emre Aydın, Hasan İnce, Haşim Yoldaş ve Zafer Milli görev alacak.