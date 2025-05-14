Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüklerinin KOM ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 146 şüpheli yakalandı.

Adana, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu toplam 49 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, mali suç örgütlerinin faaliyetlerine darbe indirildi.

Yapılan paylaşımda, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında tefecilik, Kişilere Karşı nitelikli dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu bir sahte altın atölyesi ortaya çıkarılırken, sekiz ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman da ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve görevli emniyet personeline teşekkür ederek, hiçbir suç örgütünün milletin güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Tefecilere, dolandırıcılara ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.