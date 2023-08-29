Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı, yapılacak çalışmalarla ilgili olarak açıklamada bulundu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın planladığı çalışmalar çerçevesinde, Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Caddesi ve çevresinde 30 Ağustos 2023 ile 20 Eylül 2023 tarihleri arasında, günlük saat 10:00 ile 16:00 arasında su kesintileri yaşanabilecektir.

Ayrıca, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi ve yakın bölgelerde 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 09:00 ile 18:00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Konuyla ilgili olarak vatandaşların tedbirli olmaları önem arz etmektedir.