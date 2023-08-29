Ege Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan heyet, Büyük Taarruz’un 101. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘Ata’nın İzinde Zafer Yürüyüşü ’ne katıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesine dönen ekibi makamında ağırladı.Ege Ajans / İZMİR (İGFA) - Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Kutlay ve Dr. Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Açıkgöz’ün koordinatörlüğündeki ekip, büyük zaferin kazanıldığı toprakları ziyaret ederek, şehitleri andı.

Ege Üniversitesi ekibi, Zafer Tepe ve Dumlupınar şehitliği ziyaretlerinin ardından İzmir’e dönüşlerinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından karşılandı.

‘Ata’nın İzinde Zafer Yürüyüşü’ne katılan ekibi tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanacağını müjdeleyen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına temel teşkil eden Büyük Taarruz’un 101. yıl dönümünde gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tam akreditasyona sahip öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak, Cumhuriyet’e ve milli değerlerine bağlı, çalışan, üreten, vatanına karşı sorumluluklarının bilincinde olan nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Egeli ekip, İstiklal Tanıtım Merkezini ziyaret ederek, Büyük Taarruz’un gerçekleştirildiği, Şuhut’tan Dumlupınar’a kadar olan 75 kilometre çapındaki alanı kapsayan arazi maketi önünde taarruz hakkında bilgiler aldı. Daha sonra ekip, ‘Büyük Taarruz Şehitliği ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti.