İzmir merkezli gerçekleştirilen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suç kaynaklı mal varlıklarını aklama iddiasıyla gözaltına alınan 57 şüpheliden 53'ü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla adliyeye sevk edildi. Operasyon, İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan operasyonla birlikte toplam gözaltı sayısı 57'ye çıktı. İşlemleri tamamlanan 53 zanlı adliyeye sevk edilirken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüphelinin yakalandığını ve aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu belirtmişti. Yerlikaya, şüphelilerin, yerel bir gazeteden edinilen yasa dışı bilgileri örgüte aktardıklarını ve aynı zamanda alt liglerde oynayan 2 futbolcunun panel ve para yönetiminde görev aldıklarının tespit edildiğini ifade etmişti.