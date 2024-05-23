İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-40" operasyonları kapsamında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu operasyonların "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik olarak düzenlendiğini belirtti.

Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların peşinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Siber alemde de sanal devriyelerimiz 7/24 görevinin başında" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Sinop ve Erzurum merkezli olmak üzere Aydın, Manisa, Balıkesir, Siirt, Van, Ordu, Isparta, İzmir, Hakkari, Ankara, Adana, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yozgat, Antalya, Mersin, Hatay, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Kütahya, Muğla, Bursa ve Denizli gibi toplamda 34 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli olarak Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Diyarbakır ve Kütahya'da yapılan operasyonlarda, bankalara ait oltalama siteleri oluşturarak müştekilerin hesap bilgilerini ele geçiren ve yaklaşık 14 milyon TL'lik haksız kazanç sağlayan 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli olarak İzmir, Muğla, Antalya, Bursa ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, "Roma Bilişim" adlı grubun mobil uygulamalar üzerinden haberleştikleri, kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynatanların para transferini organize ettikleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edilen 69 şüpheli yakalandı. Bu grubun yaklaşık 300 milyon dolar para hareketi olduğu değerlendiriliyor.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bitlis ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda, 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, vatandaşların kimlik bilgilerini yasa dışı internet siteleri üzerinden satan ve haksız kazanç sağlayan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından NCMEC raporları doğrultusunda yürütülen iki ayrı soruşturma sonucu "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Manisa, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Siirt, Adana ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, "forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran ve yaklaşık 17 milyar lira haksız kazanç sağlayan 32 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Erzurum, İstanbul, Bursa, Ordu, Tekirdağ, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahisle ilgili para transferine aracılık eden 37 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında ruhsatsız tabancalar, büyük miktarda döviz, Türk Lirası, kripto varlık cüzdanları ve dijital materyaller ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek "Milletimizin duası sizinle" dedi.