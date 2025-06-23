Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve daha birçok ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıttıkları, yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle, sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında, sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 799 TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiliklere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İl Emniyet Müdürlerine, polis ekiplerine ve MASAK çalışanlarına teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.