DEPOZİTO İADE SİSTEMİ RESMEN BAŞLIYOR

Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Sistem kapsamında üzerinde "Depozito İade" logosu bulunan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları, ülke genelinde kurulacak depozito iade makinelerine teslim edilebilecek. İlk aşamada 81 il ve 973 ilçeye yerleştirilecek makinelerle vatandaşlar, sisteme uygun her ambalaj için 1 lira depozito ücreti alabilecek. Toplanan ambalajların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması sayesinde atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI DEĞİŞİYOR

1 Temmuz 2026’dan itibaren zorunlu trafik sigortasında yeni bir uygulama dönemine geçilecek. Düzenleme kapsamında araçlarda meydana gelen değer kaybı, SEDDK’nın belirlediği esaslara göre sigorta eksperleri tarafından hesaplanacak. Hasar başvurusunda bulunan kişiler ise ayrıca başvuru yapmasa da değer kaybı talebinde bulunmuş kabul edilecek. Sağlık Giderleri Teminatı'nın kapsamı genişletilerek protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de güvence altına alınırken, sakatlanma ve ölüm tazminatlarına ilişkin hesaplama esasları da yeniden düzenlendi. Ayrıca sigorta şirketleri, başvuru ve bilgilendirme süreçlerinde kısa mesaj, e-posta, mobil uygulama ve e-Devlet gibi kalıcı veri saklayıcılarını da kullanabilecek.

RESTORAN VE KAFALARDA MENÜLER DEĞİŞİYOR

Yeni uygulamayla birlikte restoranlarda, tüketicilerin tercihlerini daha bilinçli yapabilmesi için menülerde detaylı bilgilendirme yapılacak. İşletmeler, servis ettikleri yiyeceklerin içeriklerini ve kalori değerlerini menülerde belirtmek zorunda olacak. Böylece özellikle alerjisi bulunan, kronik rahatsızlığı olan veya sağlıklı beslenmeye önem veren tüketiciler sipariş vermeden önce ürünler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek. Uygulama ilk etapta ulusal zincir restoranlarda başlayacak. Diğer restoranların 31 Aralık 2026'ya, kafelerin ise 2027 yılı sonuna kadar yeni düzenlemeye uyum sağlaması öngörülüyor.