İkinci el mobilya satan işyerinde çıkan yangın çatıya sıçradı. Bursa'nın bir çok yerinden görünen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kayhan Mahallesindeki Bat Pazarı diye bilinen ikinci el eşya satımı yapılan çarşıda meydana geldi. İddiaya göre ikinci el mobilya satan bir iş yerinin ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede eski yapının çatısını sardı.

Bursa'nın bir çok bölgesinden görülen siyah duman gökyüzünü bir anda gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı bir çok itfaiye ekibi gönderildi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri yangın bölgesine sivil vatandaşların girmesine izin vermedi. Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA