Operasyonda, kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığın altında üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada şüphelilerin, sahte altın basarak hem devleti zarara uğrattığı hem de vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Operasyonun, “parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.