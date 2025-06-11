Yerlikaya'nın paylaşımına göre, yakalanan organizatörlerden 98'i tutuklandı, diğerleriyle ilgili adli işlemler ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü ifade etti. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Bursa dahil 51 ilde Eş zamanlı operasyon

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Bursa başta olmak üzere, İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye yer aldı.

Yerlikaya, operasyona katılan valiler, kaymakamlar, emniyet birimleri ve Göç İdaresi personeline teşekkür ederek, kamu düzeninden taviz verilmeden çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin göç konusunu sadece güvenlik değil, insan haklarına saygılı bir anlayışla ele aldığını ifade ederek şu sözlere yer verdi: "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır."

Yerlikaya ayrıca, tespit edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığına da belirtti.