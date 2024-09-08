Bursa Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında yaşanan bir kaza sonucu şehit olan kahraman askerler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, zırhlı aracın devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in şehit olduğu belirtildi.

Bursa Emniyeti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."

Kahraman şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bursa Emniyeti, millet olarak bu acının derinden hissedildiğini ifade etti.