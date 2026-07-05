Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yerli rotasyonuna bir takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlı yönetim, sağ bek Hüseyin Maldar hamlesinin ardından kaleci bölgesindeki boşluğu da 1. Lig patentli bir isimle doldurdu. Transfer komitesi, Ahmet Said Kıvanç transferini resmiyete döktü.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK kadrosunda yer alan 28 yaşındaki deneyimli eldiven ile her konuda anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı kurmaylar, transferi kulübün resmi kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ilan etti. Yapılan paylaşımda tecrübeli kaleciye "Ailemize hoş geldin" mesajı iletildi.

Kaynak: İHA