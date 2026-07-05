Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatil bölgelerinde yükselen fiyatlara karşı vatandaşların daha uygun koşullarda denize girebilmesi için halk plajı projesine devam ediyor. Proje kapsamında Türkiye’nin yoğun turizm noktalarında, vatandaşların yüksek maliyetlerle karşılaşmadan deniz turizminden yararlanabileceği yeni bir hizmet anlayışı sunuluyor. Özellikle yaz aylarında özel işletmelerin uyguladığı yüksek fiyatlarla gündeme gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bakanlığa ait tesisler belirgin bir fiyat farkı oluşturuyor.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, bölgede bazı özel işletmelerde otopark ücretleri 1800 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıkıyor. Bu işletmelerde lahmacun fiyatı 2 bin 500 lirayı bulurken, Türkbükü’ndeki halk plajı uygun fiyatlı bir seçenek olarak hizmet veriyor.

OTOPARK 120, LAHMACUN 125 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde işletilen plajlara giriş için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar da ücretsiz olarak karşılanıyor. Tesis içindeki fiyatlandırmalar ise tüm gün otopark kullanımı için 120 lira, lahmacun için 125 lira, hamburger için 450 lira ve isteğe bağlı şezlong kiralama bedeli için 400 lira olarak uygulanıyor.

ÜÇ İLDE TOPLAM 20 LOKASYON

Halk plajları projesi halihazırda turizm hareketliliğinin en yüksek olduğu Akdeniz ve Ege kıyılarında konumlanmış durumda. Güncel verilere göre, bakanlık tarafından işletilen plajların 14’ü Antalya’da, 5’i Muğla’da ve 1’i İzmir’de olmak üzere toplam 20 farklı noktada tatilcilere hizmet sunuyor.

PROJE YENİ İLLERE GENİŞLETİLİYOR

Bakanlık, halk plajı hizmetini yalnızca güney ve batı kıyılarıyla sınırlı bırakmayıp Türkiye’nin farklı bölgelerine de yaymayı amaçlıyor. Bu kapsamda 2026 sonuna kadar Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz’da üç yeni halk plajının daha hizmete açılması planlanıyor.

KAPSAMLI SOSYAL DONATILAR VE ORTAK ALANLAR

Hizmete sunulan plajlarda sadece deniz ve yeme-içme imkanı değil, aynı zamanda çeşitli sosyal donatılar da bulunuyor. Ziyaretçilerin kullanımı için tesis alanlarında soyunma kabinleri, bebek bakım odaları, çocuk oyun parkları, spor alanları ve mescitler gibi farklı ihtiyaçlara yönelik bölümler yer alıyor.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK ALTYAPISI

Projenin hayata geçirildiği alanlarda fiziki altyapı standartları, dezavantajlı grupların ihtiyaçları gözetilerek tasarlanıyor. Engelli bireylerin plaj alanından, denizden ve tesis içerisindeki diğer tüm hizmetlerden herhangi bir zorluk yaşamadan faydalanabilmesi için gerekli mimari düzenlemeler sağlanıyor.

Tesislerde uygun fiyat uygulamasının yanında çevre temizliği ve kalite standartları da uluslararası ölçütlere göre kontrol ediliyor. Bakanlık bünyesindeki 20 halk plajından 12’si, su kalitesi ve çevre yönetimi gibi kriterleri karşıladığını gösteren uluslararası Mavi Bayrak statüsüne sahip.