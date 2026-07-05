Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede alkol aldığı öne sürülen bir şahıs, devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini görünce hakaret etmeye başladı. Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen saldırgan tavırlarını sürdüren şahıs, bu kez ekiplerin üzerine yürüyerek mukavemette bulundu. Yaşanan arbede sırasında jandarma ekipleri şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ