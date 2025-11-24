Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/215 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı gayrimenkul satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/215 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi 683 ada, 14 nolu parselde, A Blok Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm no ile, 25/586 Arsa Payıyla, Konut Bağımsız Bölüm niteliği ile 6 Katlı Kargir Apartman Ana Taşınmaz niteliği ile 591,16 m2 alanda, tam hissesi satışa konudur.

Adresi: Umurbey Mah. Mehmet Çavuş Sok. No.1 Dostlar Ap. A Blok Zemin Kat,D.3 Yıldırım/Bursa

Ana Taşınmaz : Ana taşınmaz 591,16 m2 arsa üzerine bitişik nizamda inşa olunmuştur. Taşınmazın yer aldığı 1 dış kapı nolu Dostlar Ap., bodrum kat, zemin kat ve 4 adet normal kattan müteşekkil B.a. Karkas iskeletli bir yapıdır. Mimari projesinde 2 dükkan ve 23 adet daire mevcuttur. Yapı yıpranma payını % 40 olarak tespit etmekteyiz.

Dairenin Özellikleri: Taşınmaz, bloğun Zemin Katında yer alan 3 nolu dairedir. Daire, antre, salon, 3 oda, banyo, mutfak ve balkondan müteşkkilldir. Dış kapı çelik, iç kapılar ve pencereler ahşap prese doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Mutfak mermerit tezgah ve mdf dolap mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve hilton tipi lavabo mevcuttur. Isınma merkezi sistemdir. Alanı net 98,67 m2 dir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TLKDV Oranı : %1

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:20

(İİK m.114 ve m.126)

