TBMM’den geçen yeni maddeler, emeklilerin birikmiş borçlarının silinmesini içeren önemli bir düzenlemeyi resmileştirdi. Bu karar, özellikle borç yükü altında zorlanan emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacak nitelikte.

Meclis kararıyla borçların silinmesi gündeme girdi

Kabul edilen düzenlemeye göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin banka kaynaklı borçlarının tamamen ya da belirli oranlarda silinmesi amacıyla yeni bir destek mekanizması oluşturuluyor. Böylece ekonomik sıkıntı içindeki emeklilerin mali yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Ziraat Bankası’ndan borç kapatma kredisi desteği

Düzenleme kapsamında finansman ayağı da dikkate alındı. Ziraat Bankası’nın sunacağı 400 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi, emeklilerin çeşitli borçlarını tek bir kredi altında toplamasını mümkün kılacak. Uygun faiz ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle hazırlanacağı belirtilen bu kredi, emeklilerin mali durumlarını daha rahat yönetebilmelerine imkan tanıyacak.

Başvuru İşleyişi ve Kimler Yararlanabilecek?

Bu destek paketinden SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli olan kişiler faydalanabilecek.

Emekliler, başvurularını Ziraat Bankası’nın şubelerinden ya da bankanın dijital işlemler üzerinden sunulan kanallarını kullanarak yapabilecek.

Onaylanan borç kapatma kredileri ise doğrudan emeklinin hesabına aktarılacak ve mevcut borçlarını kapatmaları için kullanılacak.

Emekliler Açısından Neden Önemli?

Bu düzenleme, borç yükünü taşıyamayan emeklilere iki ayrı kolaylık sunuyor: bir yandan mevcut borçların silinmesi planlanıyor, diğer yandan daha uygun koşullarla sağlanacak krediyle ödeme sürecinin düzenlenmesi amaçlanıyor. TBMM’nin verdiği onay, düzenlemenin kalıcılık ihtimalini artırırken, sosyal devlet ilkesini güçlendiren bir adım olarak da değerlendiriliyor.