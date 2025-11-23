Dr. Tekin, "Diz sağlığını tehdit eden menisküs yırtıkları, artık sadece profesyonel sporcuların değil, günlük hayatta aktif olan gençlerin de önemli bir problemi haline geliyor" dedi.

Doç. Dr. Tekin, menisküsün diz ekleminde adeta bir "amortisör" görevi gördüğünü belirterek, "Menisküs yırtıkları erken tanı ve doğru tedavi ile hastayı kısa sürede günlük yaşamına döndürebilir. Ancak ihmal edildiğinde kıkırdak hasarına, ilerleyen yıllarda ise ciddi diz problemlerine yol açabilir" dedi.

Uzmanlar, dizde ani kilitlenme, takılma, oturup kalkarken ağrı, yürürken güvensizlik hissi ve şişlik gibi belirtilerin menisküs yırtığının habercisi olabileceğini ifade etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi bünyesinde uygulanan artroskopik (kapalı) cerrahi yöntemler sayesinde hastaların büyük kısmı aynı gün taburculuk mümkün olurken, tedavi sonrası doğru rehabilitasyon sürecinin de iyileşmede kritik rol oynadığı vurguladı.

Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Isınmadan yoğun spora başlamak ve ani yön değiştirmeler menisküs yırtıklarının başlıca nedenidir. Diz sağlığını korumak için kontrollü egzersiz ve doğru antrenman teknikleri şarttır" diye konuştu.