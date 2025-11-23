Mide de oluşan reflü rahatsızlığının tedavi edilmediğinde daha ciddi hatalıklara sebep olabileceğine dikkat çeken Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Yunus Acar, reflü rahatsızlığının cerrahi operasyonla tedavisinin mümkün olduğunu belirti. Op. Dr. Yunus Acar reflü rahatsızlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Reflü tedavi edilebilir mi sorusu çok sık karşılaştığımız bir soru. Eğer reflü mekanik bir sebep kaynaklıysa özellikle, ameliyatla tedavi edilebilir. Midemiz ve yemek borusu arasındaki kapakçıkta gevşeklik ya da bir mide fıtığı varsa o zaman reflü ameliyatla tedavi edilebilir ve reflüyü tamamen bitirebiliriz. Raflü göğüste yanma, kronik öksürük, kronik sinizit ve astım dahil birçok hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Reflünün tedavisi cerrahi ile mümkün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA