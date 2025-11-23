

Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Ahsen sokak ile Divan sokağın kesiştiği kavşakta Yüksel Y.(46) yönetimindeki 16 KAH 13 plakalı otomobil ile Erkan İ.(39) yönetimindeki 16 KIV 13 plakalı otomobil iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, Erkan İ.'nin kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Eylül İ.(8) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ