1998 yılından bu yana hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan tesis, 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor.



Doğal yaşam alanlarına en yakın ortamlarda barındırılan hayvanlar, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti. Bayram tatili boyunca hayvanat bahçesinde oluşan yoğunluk renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.



Haftanın her günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilen Bursa Hayvanat Bahçesi, yılda yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren tesis, yaklaşık 1500 ağaçlık yeşil alanıyla da vatandaşlara doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.



Bayram boyunca yoğun ilginin sürdüğü hayvanat bahçesi, Bursa’nın önemli cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.