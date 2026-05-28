Bayramlaşma programında konuşan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, hem genel siyasete hem de yerel çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü adımlarla ilerlediklerini ifade eden Durmuş, İnegöl’de teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasında ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzuru için yürütülen hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Bayram boyunca belediye ekiplerinin sahada görev başında olduğunu ifade eden Taban, İnegöl’e değer katacak projeler üzerinde çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da programda yaptığı konuşmada Türkiye gündemi ve genel siyasete dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin her alanda güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Salman, AK Parti kadrolarının milletle olan güçlü bağının her geçen gün daha da pekiştiğini vurguladı.

Samimi ve birlik ruhunun hâkim olduğu programda teşkilat mensupları bayramlaşarak hasret giderirken, güçlü katılım AK Parti İnegöl teşkilatının birlik ve beraberliğini bir kez daha ortaya koydu.

Program, yapılan bayramlaşmalar ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.