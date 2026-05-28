Bayramlaşma programında konuşan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, hem genel siyasete hem de yerel çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

F14B81Ba Cc8F 4E71 B9B3 31Facbb9Eb47Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü adımlarla ilerlediklerini ifade eden Durmuş, İnegöl’de teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Efca3194 3D9A 4327 8Dd4 Bc26B6742864İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasında ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzuru için yürütülen hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Bayram boyunca belediye ekiplerinin sahada görev başında olduğunu ifade eden Taban, İnegöl’e değer katacak projeler üzerinde çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Bd2B2629 2Ad6 4E02 99Ab 3E380B53Ec2E-1AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da programda yaptığı konuşmada Türkiye gündemi ve genel siyasete dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin her alanda güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Salman, AK Parti kadrolarının milletle olan güçlü bağının her geçen gün daha da pekiştiğini vurguladı.

F009D31D 7E3F 4D43 B053 6D840705F3BdSamimi ve birlik ruhunun hâkim olduğu programda teşkilat mensupları bayramlaşarak hasret giderirken, güçlü katılım AK Parti İnegöl teşkilatının birlik ve beraberliğini bir kez daha ortaya koydu.

Program, yapılan bayramlaşmalar ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA