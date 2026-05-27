Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde, vatandaşların huzur ve güven içinde denize girebilmesi amacıyla cankurtaran ekiplerinin hayat nöbeti başladı. Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren sahillerde konuşlanan ekipler, bayram tatili boyunca yaşanabilecek muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmek için teyakkuza geçti.

Yaz sezonunun açılması ve bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tatilcilerin akın ettiği Karasu ve Kocaali sahillerinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Sahilde hazır beklemeye başlayan cankurtaran ekipleri, jet skiler ve uzman personeliyle iki ilçenin sahil şeridinde zorlu nöbet mesaisine start verdi.

'İnsanlar bayramı rahat geçirsinler diye'

Sezon hazırlıkları ve bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, vatandaşlara belirlenen güvenli alanlarda denize girmeleri konusunda hayati uyarılarda bulundu. Karaca, 'Yaz sezonu için hazırlıklarımız başladı. Seçmelerimizi yaptık, takviye ekip yapmaya çalışıyoruz. Bayram süresi boyunca da hazırladığımız 20 kişi ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın aldığı kararla sahilde nöbet tutacağız. Karasu'da 5 kulede nöbet tutacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu belirlenen 5 kulenin yakınlarında denize girmeleri. Geri kalan yerlerde cankurtaran olmuyor. Bayram boyunca insanların canının yanmaması için kulelerde nöbet tutacağız. Toplam 5 kulede, 3 jet ski ile birlikte nöbet tutacağız ki bayramı insanlar rahat geçirsinler diye. Önlemlerimizi almış olduk. Kocaali'de de bir ekimiz olacak. Orada da 6 cankurtaranımız var. 1 jet ski ile birlikte tek bölgede nöbet tutulacak' dedi.