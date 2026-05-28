İ.H.K., R.K. ve M.K. isimli şahısların iş yerinde yapılan aramalarda; 42 bin adet sarılmış makaron sigara, 51 bin 200 adet boş makaron, 28 bin 500 gram kıyılmış tütün, 190 adet 100 gramlık bandrollü tütün, 2 elektrikli sarım makinesi, 1 tütün kıyım makinesi, 1 kompresör ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçak tütün ve sigara satışına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA