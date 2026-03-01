İhlallerin önlenmesi amacıyla gün boyunca farklı saat aralıklarında çok sayıda ana arter ve bağlantı yolunda radar uygulaması yapılacağı bildirildi.

00.00 itibarıyla başlayan uygulamalar; Yalova-Bursa Karayolu, Bursa-İzmir Karayolu ve Bursa-Ankara Karayolu’nda gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde Mudanya Yolu, İstanbul Yolu ve O5 Otoyolu bağlantı güzergâhlarında denetimler devam edecek.

09.00-15.00 saatleri arasında Bursa-Ankara, Bursa-İzmir, Bursa-Yalova ve Bursa-Yenişehir karayolları ile İnegöl D-200 Karayolu ve Görükle/Hal Bağlantı Yolu’nda radar kontrolleri yapılacak.

17.00’den itibaren Orhaneli Yolu, Bursa Bandırma Karayolu ve İzmir istikametlerinde uygulamalar sürecek. Gece 04.00-06.00 saatleri arasında da İzmir Yolu’nda denetim yapılacağı bildirildi.