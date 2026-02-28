Karacabey Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait ya da tasarrufunda bulunan çok sayıda taşınmazı kiraya vermek için ihaleye çıkıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma (açık teklif) usulü ile gerçekleştirilecek ihalede; arsa, tarla, DSİ taşkın sahası alanları, tamirhane, depo, konut-ev, kahvehane, dükkân ve işyerleri kiraya verilecek.
İlan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre kiralama ihaleleri 12 Mart 2026 Perşembe günü Karacabey Belediyesi Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Odası’nda yapılacak. İhaleler, listede belirtilen sıra numaraları takip edilerek her bir taşınmaz için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.
İŞTE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ:
|Sıra
No
|Kiralanan Yerin Adresi
ve Nevi
|Parsel
|M²
|Muhammen
Bedel (TL.)
|Sıra
No
|Kiralanan Yerin Adresi
ve Nevi
|Parsel
|M²
|Muhammen
Bedel (TL.)
|1
|Doğla Mah. (Tarla)
|2/87
|20.000
|11.000,00 TL
|46
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|5
|9.000
|49.500,00 TL
|2
|Beylik Mah. (Tarla)
|157/4
|1.100
|2.500,00 TL
|47
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|6
|32.000
|176.000,00TL
|3
|K.karaağaç Mah. (Tarla)
|103/6
|25.946
|63.000,00 TL
|48
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|8
|12.200
|67.100,00 TL
|4
|Ortasarıbey M. (Tarla)
|124/14
|14.575
|70.000,00 TL
|49
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|9
|12.000
|66.000,00 TL
|5
|Muratlı Mah. (Tarla)
|1/448
|10.400
|11.450,00 TL
|50
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|10
|18.000
|99.000,00 TL
|6
|Sırabademler M (Tarla)
|1087/1
|430,76
|500,00 TL
|51
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|11
|18.000
|99.000,00 TL
|7
|Keşlik M. Asfaltaltı Mev. (Tarla)
|1511/26
|20.000
|66.000,00 TL
|52
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|12
|30.600
|168.300,00TL
|8
|Keşlik M. Asfaltaltı Mevkii (Tarla)
|1511/26
|21.699
|72.000,00 TL
|53
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|13
|49.100
|270.050,00TL
|9
|Keşlik M. Asfaltaltı Mevkii (Tarla)
|1511/26
|21.699
|72.000,00 TL
|54
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|14
|14.250
|78.380,00 TL
|10
|Keşlik M. S.Yolu-Uluyol Mev. (Tarla)
|1511/26
|24.640
|81.500,00 TL
|55
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|15
|16.000
|88.000,00 TL
|11
|Keşlik M. Çeltik Yeri No:11 (Tarla)
|1511/30
|27.797
|92.000,00 TL
|56
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|16
|16.900
|92.950,00 TL
|12
|Eskisarıbey M. (Tarla)
|108/1
|15.535
|66.000,00 TL
|57
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|18
|25.000
|137.500,00TL
|13
|Çeşnigir M. Çayıraltı 1. Bölüm (Tarla)
|2/529
|12.850
|9.500,00 TL
|58
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|19
|5.000
|18.750,00 TL
|14
|Çeşnigir M. Çayıraltı 2. Bölüm (Tarla)
|2/529
|15.000
|11.250,00 TL
|59
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|20
|8.300
|31.130,00 TL
|15
|Çeşnigir M. Çayıraltı 3. Bölüm (Tarla)
|2/529
|20.000
|15.000,00 TL
|60
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|21
|8.850
|33.190,00 TL
|16
|Çeşnigir M. Çayıraltı 4. Bölüm (Tarla)
|2/529
|20.000
|15.000,00 TL
|61
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|22
|40.640
|152.400,00TL
|17
|Çeşnigir M. Çayıraltı 5. Bölüm (Tarla)
|2/529
|20.000
|15.000,00 TL
|62
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|23
|7.250
|39.880,00 TL
|18
|Çeşnigir M. Çayıraltı 6. Bölüm (Tarla)
|2/529
|20.000
|15.000,00 TL
|63
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|1
|29.000
|145.000,00TL
|19
|Çeşnigir M. Çayıraltı 7. Bölüm (Tarla)
|2/529
|6.450
|4.800,00 TL
|64
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|2
|35.400
|177.000,00TL
|20
|Karasu Mah. (Tarla)
|1276
|59.678,00
|190.970,00TL
|65
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|3
|48.000
|240.000,00TL
|21
|Keşlik Mah.(DSİ)
|1
|16.900
|53.240,00 TL
|66
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|4
|14.000
|70.000,00 TL
|22
|Karasu Mah. (DSİ)
|1
|30.800
|115.500,00TL
|67
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|5
|35.100
|175.500,00TL
|23
|Karasu Mah. (DSİ)
|2
|15.000
|56.250,00 TL
|68
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|6
|15.500
|77.500,00 TL
|24
|Karasu Mah. (DSİ)
|3
|15.000
|56.250,00 TL
|69
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|9
|11.200
|56.000,00 TL
|25
|Karasu Mah. (DSİ)
|4
|24.000
|90.000,00 TL
|70
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|10
|57.750
|288.750,00TL
|26
|Karasu Mah. (DSİ)
|5
|17.000
|63.750,00 TL
|71
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|11
|38.500
|192.500,00TL
|27
|Karasu Mah. (DSİ)
|6
|18.985
|71.190,00 TL
|72
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|12
|17.100
|85.500,00 TL
|28
|Karasu Mah. (DSİ)
|7
|21.980
|82.430,00 TL
|73
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|13
|26.100
|130.500,00TL
|29
|Karasu Mah. (DSİ)
|8
|16.700
|62.630,00 TL
|74
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|14
|26.300
|131.500,00TL
|30
|Karasu Mah. (DSİ)
|9
|11.667
|43.750,00 TL
|75
|Hotanlı Mah. (DSİ)
|15
|15.150
|75.750,00 TL
|31
|Karasu Mah. (DSİ)
|10
|12.500
|46.880,00 TL
|76
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1
|23.470
|42.250,00 TL
|32
|Karasu Mah. (DSİ)
|11
|13.500
|50.630,00 TL
|77
|Uluabat Mah. (DSİ)
|2
|14.185
|25.530,00 TL
|33
|Karasu Mah. (DSİ)
|12
|22.100
|82.880,00 TL
|78
|Uluabat Mah. (DSİ)
|3
|15.354
|27.640,00 TL
|34
|Karasu Mah. (DSİ)
|13
|28.500
|106.880,00TL
|79
|Uluabat Mah. (DSİ)
|4
|15.041
|27.070,00 TL
|35
|Fevzipaşa Mah. (DSİ)
|1
|6.136
|19.940,00 TL
|80
|Uluabat Mah. (DSİ)
|5
|12.232
|22.020,00 TL
|36
|Arız Mah. (DSİ)
|4
|22.000
|110.000,00TL
|81
|Uluabat Mah. (DSİ)
|6
|16.012
|28.820,00 TL
|37
|Tophisar Mah. (DSİ)
|1
|13.860
|41.580,00 TL
|82
|Uluabat Mah. (DSİ)
|7
|15.201
|27.360,00 TL
|38
|Tophisar Mah. (DSİ)
|2
|16.300
|48.900,00 TL
|83
|Uluabat Mah. (DSİ)
|8
|13.464
|24.240,00 TL
|39
|Tophisar Mah. (DSİ)
|3
|24.600
|73.800,00 TL
|84
|Uluabat Mah. (DSİ)
|9
|41.912,55
|75.440,00 TL
|40
|Tophisar Mah. (DSİ)
|4
|8.100
|24.300,00 TL
|85
|Uluabat Mah. (DSİ)
|11
|9.145
|16.460,00 TL
|41
|Tophisar Mah. (DSİ)
|5
|28.600
|85.800,00 TL
|86
|Uluabat Mah. (DSİ)
|12
|14.325
|25.790,00 TL
|42
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|1
|15.400
|84.700,00 TL
|87
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/1
|2.490,77
|3.110,00 TL
|43
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|2
|28.700
|157.850,00TL
|88
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/2
|7.361,59
|9.200,00 TL
|44
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|3
|33.400
|183.700,00TL
|89
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/3
|3.336,84
|4.170,00 TL
|45
|Sultaniye Mah. (DSİ)
|4
|20.750,55
|114.130,00TL
|90
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/4
|515,54
|640,00 TL
|Sıra
No
|Kiralanan Yerin Adresi
ve Nev-i
|Parsel
|M²
|Muhammen
Bedel (TL.)
|Sıra
No
|Kiralanan Yerin
Adresi ve Nev-i
|Parsel
|M²
|Muhammen
Bedel (TL.)
|91
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/5
|1.690,41
|2.110,00 TL
|152
|Hüdavendigar M. (DSİ)
|1
|44.723
|194.550,00TL
|92
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/6
|551,51
|690,00 TL
|153
|Hüdavendigar M. (DSİ)
|2
|25.000
|108.750,00TL
|93
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/7
|1.406,39
|1.760,00 TL
|154
|Hüdavendigar M. (DSİ)
|3
|19.339
|84.120,00 TL
|94
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/8
|412,52
|520,00 TL
|155
|Hüdavendigar M. (DSİ)
|4
|12.370
|53.810,00 TL
|95
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/9
|7.772,95
|9.720,00 TL
|156
|Hüdavendigar M. (DSİ)
|5
|37.470
|163.000,00TL
|96
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/10
|3.221,06
|4.030,00 TL
|157
|Hüdavendigar M. (DSİ)
|6
|43.000
|187.050,00TL
|97
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/11
|7.574,27
|9.470,00 TL
|158
|Hüdavendigar M. (DSİ)
|7
|7.700
|33.500,00 TL
|98
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/12
|1.805,91
|2.260,00 TL
|159
|Sırabademler M. (DSİ)
|1
|8.035
|24.110,00 TL
|99
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/13
|2.962,01
|3.700,00 TL
|160
|Sırabademler M. (DSİ)
|2
|9.285
|27.860,00 TL
|100
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/14
|519,23
|650,00 TL
|161
|Sırabademler M. (DSİ)
|3
|6.000
|18.000,00 TL
|101
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/15
|4.291,85
|5.360,00 TL
|162
|Sırabademler M. (DSİ)
|4
|10.000
|30.000,00 TL
|102
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/16
|447,50
|560,00 TL
|163
|Sırabademler M. (DSİ)
|5
|5.200
|15.600,00 TL
|103
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/17
|3.245,46
|4.060,00 TL
|164
|Sırabademler M. (DSİ)
|6
|23.500
|70.500,00 TL
|104
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/18
|184,74
|230,00 TL
|165
|Sırabademler M. (DSİ)
|7
|11.800
|35.400,00 TL
|105
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/19
|1.893,13
|2.370,00 TL
|166
|Sırabademler M. (DSİ)
|8
|6.000
|18.000,00 TL
|106
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/20
|1.989,83
|2.490,00 TL
|167
|Sırabademler M. (DSİ)
|9
|17.860
|53.580,00 TL
|107
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/21
|93,04
|120,00 TL
|168
|Sırabademler M. (DSİ)
|10
|26.500
|79.500,00 TL
|108
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/22
|1.341,27
|1.680,00 TL
|169
|Muratlı Mah. Köyiçi Mev. 8 Pafta, 1001 No.lu
parsel Çok Amaçlı Hizmet Binası, 1 Kat,
(Muhtarlık Ofisi Bitişiğinde) No:32, İç Kapı
No:2, 68,54m², Dükkan - İşyeri
|1.500,00 TL.
+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|109
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/23
|2.642,83
|3.300,00 TL
|110
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/24
|1.513,01
|1.890,00 TL
|111
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/25
|2.918,49
|3.650,00 TL
|112
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/26
|1.347,23
|1.680,00 TL
|170
|Danişment Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 2 Pafta,
1288 No.lu Parselde, Muhtarlık Hizmet Binası,
Zemin Kat No:30B, Dükkan-İşyeri
|750,00 TL.
+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|113
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/27
|2.713,04
|3.390,00 TL
|114
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/28
|989,39
|1.240,00 TL
|115
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/29
|2.014,36
|2.520,00 TL
|171
|Yenisarıbey Mah.(H20-D-15-B Pafta, 117 Ada,
1 No.lu Parsel Üzerinde) Yenisarıbey Sk. No:
130, (Hal Depoları ile Sulama Birliği Arası,
Meydan İşyeri) 29,00m² Dükkan - İşyeri
|3.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|116
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/30
|994,15
|1.240,00 TL
|117
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/31
|2.158,10
|2.700,00 TL
|118
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/32
|952,38
|1.190,00 TL
|119
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/33
|2.544,87
|3.180,00 TL
|172
|Hotanlı Mah. 162 Ada, 2 No.lu Parsel
Üzerinde, Hotanlı Sk. No:207/3 Adresinde
Kantar Yanındaki, Depo - (Konut - İşçi Evi)
|2.000,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|120
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/34
|746,10
|930,00 TL
|121
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/35
|935,48
|1.170,00 TL
|122
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/36
|805,20
|1.010,00 TL
|173
|Hotanlı Mahallesi, 162 Ada, 2 No.lu Parsel
Üzerinde, Hotanlı Sokak, No: 207/4
Adresinde Mevcut Bulunan, 1. No.lu
Bağımsız Bölüm, Depo - İşyeri
(Öncesi Hal Dükkanı)
|3.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|123
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/37
|751,33
|940,00 TL
|124
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/38
|858,98
|1.070,00 TL
|125
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/39
|2.965,88
|3.710,00 TL
|126
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/40
|1.068,17
|1.340,00 TL
|174
|Hotanlı Mah. 162 Ada, 2 No.lu Parselde,
Hotanlı Sk. No:207/5 Adresinde Mevcut
Bulunan, 2. No.lu Bağımsız Bölüm, Depo-
İşyeri (Öncesi Hal Dükkanı -Küçük Büro)
|1.750,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|127
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/41
|3.106,74
|3.880,00 TL
|128
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/42
|555,92
|700,00 TL
|129
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/43
|3.105,77
|3.880,00 TL
|130
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/44
|828,13
|1.040,00 TL
|175
|Hotanlı Mah. 162 Ada, 2 No.lu Parsel
Üzerinde, Hotanlı Sk. No:207/6 Adresinde
Mevcut Bulunan, 3. No.lu Bağımsız Bölüm,
Depo - İşyeri (Öncesi Hal Dükkanı)
|3.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|131
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/45
|3.591,98
|4.490,00 TL
|132
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/46
|1.116,83
|1.400,00 TL
|133
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/47
|3.593,92
|4.490,00 TL
|134
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/48
|1.543,40
|1.930,00 TL
|176
|Hotanlı Mah. 162 Ada, 2 No.lu Parselde,
Hotanlı Sokak, No:207/7 Adresinde Mevcut
Bulunan, 4. No.lu Bağımsız Bölüm, 310,00m²
Depo - İşyeri (Öncesi Hal Dükkanı -Büyük)
|20.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|135
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/49
|4.179,48
|5.220,00 TL
|136
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/50
|17.305,49
|21.630,00TL
|137
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/51
|1.035,25
|1.290,00 TL
|138
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/52
|993,82
|1.240,00 TL
|177
|Sazlıca Mah. 138 Ada, 3 No.lu Pars. Üzerinde,
Sazlıca Sk, No:32 Adresinde Mevcut Bulunan,
Depo - İşyeri (Öncesi Hal Binası)
|6.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|139
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/53
|3.975,22
|4.970,00 TL
|140
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/54
|1.275,18
|1.590,00 TL
|141
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/55
|493,59
|620,00 TL
|178
|Tophisar Mah. (H20-D-04-D Pafta, 802 No.lu
Parselde) Tophisar Sk.No:253E, 6 No.lu
Bağımsız Bölüm, 50,00m² Depo (Ambar)
|275,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|142
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/56
|503,52
|630,00 TL
|143
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/57
|1.436,80
|1.800,00 TL
|144
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/58
|4.941,89
|6.180,00 TL
|179
|Tophisar Mah. Köyiçi Mevkii, (2 Pafta, 1998
No.lu Parsel Üzerinde) Tophisar Sk. Muhtarlık
Hizmet Binası, No:116B, Kahvehane İşyeri
|3.600,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|145
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/59
|1.028,90
|1.290,00 TL
|146
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/60
|1.796,70
|2.250,00 TL
|147
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/61
|1.751,22
|2.190,00 TL
|180
|Keşlik Mahallesi, Köyiçi Mevkii, (H20-B-21-
D-2-A Pafta, 1483 Ada, 10 No.lu Parsel
Üzerinde) Keşlik Sokak, (Mahalle Meydanı -
Cami Yanı), No:212,Kahvehane İşyeri
|2.800,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|148
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/62
|7.049,79
|8.810,00 TL
|149
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/63
|6.058,39
|7.570,00 TL
|150
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/64
|5.378,23
|6.720,00 TL
|151
|Uluabat Mah. (DSİ)
|1462/65
|3.136,56
|3.920,00 TL
|Sıra No
|Kiralanan Yerin Adresi ve Nev-i
(Mahalle, Mevkii, Pafta, Ada, Parsel, m²)
|Muhammen Bedel (TL.)
|Sıra No
|Kiralanan Yerin Adresi ve Nev-i
(Mahalle, Mevkii, Pafta, Ada, Parsel, m²)
|Muhammen Bedel (TL.)
|181
|Hürriyet Mah. Köyiçi Mevkii, (10 Pafta, 3736
No.lu Parsel Üzerinde) Hürriyet Sk. Hizmet
Binası, Zemin Kat No:114, Kahvehane İşyeri
|
2.250,00 TL.
+ KDV (1 Aylık)
Kira Süresi: 3Yıl
|186
|Dağkadı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1 Pafta, 2053 No.lu Parselde
596,00m² Yüzölçümlü Arsa
|
1.000,00 TL.+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|182
|Karasu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, (8 Pafta,
1083 No.lu Parsel Üzerinde) Karasu Sokak,
No:55 Kahvehane İşyeri
|
500,00 TL.+ KDV (1 Aylık)
Kira Süresi: 3 Yıl
|187
|Keşlik Mah. Kabakçılar Mevkii, (H20-B-21-D-2-B Pafta, 1448
Ada, 1 No.lu Parselde) Keşlik Sk. No:3, (1. No.lu Bağımsız
Bölüm, Tamirhane) Tapu Niteliği: Ahşap Tamirhane ve Arsası
|
500,00 TL.+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|183
|Uluabat Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 3 Pafta,
1598 No.lu Parselde 357,00m² Arsa
|
10.000,00 TL.+ KDV (1 Aylık)
Kira Süresi: 3 Yıl
|188
|Keşlik Mah. Kabakçılar Mevkii, (H20-B-21-D-2-B Pafta, 1448 Ada,
1 No.lu Parsel üzerinde) Keşlik Sk. No:3A, (2. No.lu Bağımsız
Bölüm, Tamirhane ve Deposu) Tapu Niteliği: Ahşap Tamirhane ve Arsası
|
1.000,00 TL.+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|184
|Arız Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1 Pafta, 773
No.lu Parselde 78,00m² Yüzölçümlü
(Tapuda Ev Nitelikli) Mevcutta Boş Arsa
|
500,00 TL.+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:10Yıl
|189
|Keşlik Mahallesi, Kabakçılar Mevkii, (H20-B-21-D-2-B Pafta, 1448 Ada, 1 No.lu Parsel Üzerinde) Keşlik Sokak, No:3/1, (4. No.lu Bağımsız Bölüm, Konut - Ev) Tapu Niteliği: Ahşap Tamirhane ve Arsası
|
500,00 TL.+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
|185
|Karasu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 8 Pafta, 1033
No.lu Parselde 63,00m² Yüzölçümlü Arsa üzerinde bulunan, No:55/1 Adresinde 41,25m² Depo (Süt Toplama Merkezi Deposu)
|
1.000,00 TL.+ KDV (1 Aylık)
Kira Süresi: 10 Yıl