İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Orhaniye Mahallesinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Sürücü Mustafa G.'ye (28) yapılan alkolmetre testinde 2.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve dur ihtarına uymamak suçlarından toplam 400 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, aracı 60 gün trafikten men edildi.

