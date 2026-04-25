İnegöl’de Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla hac farizasını yerine getirecek vatandaşlar için İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Camii önünde tören düzenlendi. Programa Müftü İsmail Hatipoğlu, hacı adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler ve kasideler seslendirildi, dualar edildi. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği törende hacı adayları, kutsal yolculuk öncesi aileleriyle vedalaşarak helalleşti. Gözyaşlarının da eşlik ettiği uğurlama, duygu dolu anlara sahne oldu.



İnegöl’den Diyanet aracılığıyla 180, özel organizasyonlarla ise 150 olmak üzere toplam 330 hacı adayı kutsal topraklara gitmek üzere otobüslerle yola çıktı.

Programda konuşan Müftü İsmail Hatipoğlu, hac ibadetinin önemine değinerek adaylara sabır ve ibadet bilinciyle hareket etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.