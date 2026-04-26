Olay, saat 00.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine saldırdığı kavgada çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak ekipler bölgeye ulaştığı sırada kavga eden şahısların dağılarak kaçtığı öğrenildi.

Yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.