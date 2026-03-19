Kaza İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gündüzlü Mahallesi mevkiinden İnegöl merkeze seyir halinde olan sürücü Mahmut A.(46) yönetimindeki 16 UR 789 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Hanife A.(46) ve kızı Rabia A.(16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ