Nisan 2026 verilerine göre Bursa genelinde konut fiyatları ilçelere göre önemli farklılıklar gösterirken, İnegöl’de satılık konutların ortalama değeri 3 milyon 597 bin 880 TL olarak açıklandı. Böylece İnegöl, Bursa ortalamasının altında kalan ilçeler arasında yer aldı.

Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın paylaştığı güncel verilere göre Bursa genelinde ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 461 bin 440 TL seviyesinde gerçekleşti. Bu ortalamanın altında kalan İnegöl, konut alımında görece daha ulaşılabilir ilçelerden biri olarak öne çıktı.

Öte yandan Bursa’nın en pahalı ilçeleri listesinde Mudanya ve İznik zirvede yer alırken, Nilüfer de yüksek fiyat seviyeleriyle dikkat çekti. En düşük ortalama konut değerinin ise Mustafakemalpaşa’da görüldüğü belirtildi.

İnegöl, açıklanan listede orta sıralarda konumlanırken; sanayi gücü, nüfus artışı ve gelişen konut projeleriyle birlikte önümüzdeki süreçte fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceği değerlendiriliyor. Özellikle yeni konut yatırımları ve şehirleşme dinamikleri, ilçedeki gayrimenkul piyasasının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ZİRVE MUDANYA'NIN

Bursa'nın Nisan 2026 satılık konut fiyat verileri ise şu şekilde belirtildi:

Mudanya - 5.859.150 TL

İznik - 5.846.796 TL

Nilüfer - 5.329.500 TL

Kestel - 4.193.100 TL

Osmangazi - 3.977.500 TL

Orhangazi - 3.935.620 TL

Orhaneli - 3.615.822 TL

İnegöl - 3.597.880 TL

Yenişehir - 3.567.616 TL

Yıldırım - 3.459.269 TL

Gemlik - 3.326.848 TL

Gürsu - 3.173.520 TL

Karacabey - 2.921.334 TL

Mustafakemalpaşa - 2.822.560 TL