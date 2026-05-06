Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van’da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ailesi ve avukatlarıyla Adalet Bakanlığı’nda görüştü.

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ve annesi Aygül Kabaiş’in katıldığı görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Gürlek, genç kızın cep telefonunun detaylı inceleme için Çin’e gönderileceğini söyledi.

Gürlek, “Rojin, hayatının baharında umutları ve hayalleri yarım kalan bir genç kızımız. Devlet olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in ölümü ile ilgili olayın çözülmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girdiğini belirterek, "Daire Başkanlığında biz soruşturma yapmıyoruz, bunun altını çiziyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli, ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz. Özellikle savcımızla irtibatta kalıyoruz, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, mesela Tunceli için özel bir ekip kurduk, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama biz teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz" dedi.

ROJİN'İN TELEFONU İNCELENECEK

Soruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşlerini dinleyen Bakan Gürlek, olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydetti. Bakan Gürlek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışması için teknik imkan varsa bakılacağını kaydetti. İspanya'ya gönderilen Rojin'in telefonunun Çin'e de gönderileceğini ifade eden Bakan Gürlek, ailenin ve avukatların taleplerini dinledi.

"SONUNA KADAR ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Tüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurgulayan Bakan Gürlek şöyle konuştu:

"Hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

Kendi eşinin de Vanlı olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, aileyle yakından ilgilenerek, devletin yapabileceği ne varsa yerine getirileceğini vurguladı.