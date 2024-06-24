Olay sabah saatlerinde Yeniceköy mahallesinde bir evde meydana geldi. Bunalıma giren Kevser H.(22), intihar kararı aldı. Kadın kendini iple asarak canına kıydı.

Odaya giren kocası Adil A., büyük üzüntü yaşadı. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının ölümünü tespit ettiler. Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Fahrettin Eniş