Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçlar ile römorkların piyasaya arzı, tescili ve denetimi süreçlerinde bürokrasiyi azaltıp güvenliği artıracak yeni bir düzenlemeye gitti. 24 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle otomotiv sektöründe dijitalleşme hız kazanırken, siber güvenlik tedbirleri de daha sıkı hale getirilecek.

SIFIR ARAÇLARIN "UYGUNLUK BELGESİ" DİJİTALDE OLACAK

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle birlikte, fabrikadan çıkan sıfır araçların trafiğe tescil edilebilmesi için zorunlu olan ve teknik özelliklerini gösteren "uygunluk belgeleri" artık tamamen dijital ortama taşınıyor.

Vatandaşların ruhsat ve plaka işlemlerini hızlandıracak "Elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulaması" ile araç üreticileri bu dijital belgeleri Araç Sicil ve Tescil Sistemi üzerinden doğrudan Türkiye Noterler Birliğine gönderecek. Üreticiler ile sistem arasındaki tüm bu bilgi ve veri alışverişi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu güvencesiyle, yani tamamen güvenli ve şifreli e-imza altyapısıyla korunacak.

Dijital belgelerin teknik yapısı, tüm sistemlerin hatasız okuyabilmesi için Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) adı verilen standart bir şema ilkelerine göre hazırlanacak. Üreticiler bu bilgileri iletirken güvenli bir internet bağlantısı ve Noterler Birliğinin belirlediği standart araç bilgi formatını kullanacak.

YAZILIM GÜVENLİK ŞARTINI KARŞILAMAYAN ARAÇLARA TEMMUZDA YASAK

Yapılan düzenlemede sadece dijitalleşme değil, modern araçların siber ve teknik güvenliğini ilgilendiren çok kritik bir tarih de netleştirildi. Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yapılan değişiklikle, araçların yazılım güvenliği standartları kesin bir kurala bağlandı.

Buna göre, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren; yazılım güncelleme standartlarına uymayan ve fabrikada üretimi tamamlanmış olan M kategorisi (otomobil, otobüs vb.) ile N kategorisi (kamyonet, kamyon vb.) araçların Türkiye'de tescil edilmesi, satılması (piyasaya arzı) veya trafiğe çıkması tamamen yasaklanacak. Aynı şekilde, bu güvenlik şartlarını taşımayan O kategorisi (römork ve yarı römork) araçların da üretilmesi (imali) yasak kapsamına alınacak.

YENİ KURALLAR BUGÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Otomotiv dünyasını, bayileri ve araç satın alacak vatandaşları yakından ilgilendiren yönetmeliğin 3'üncü maddesi uyarınca, bu yeni kuralların tamamı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün olan 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulamaya girdi.