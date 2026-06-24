Türkiye’de faaliyet gösteren Rabobank A.Ş.’nin devrine yönelik sürecin, gerekli koşulların tamamlanmasının ardından Temmuz 2026’da sonuçlanması bekleniyor.

Kaspi.kz CEO’su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze, BDDK onayının şirket için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Türkiye’deki faaliyetlerini büyütme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını ifade etti. Lomtadze, süreç boyunca BDDK ve ilgili kurumların yapıcı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Söz konusu satın alma, Kaspi.kz’nin Türkiye pazarındaki ikinci büyük yatırımı olacak. Şirket, geçtiğimiz yıl ocak ayında e-ticaret platformu Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Kaspi.kz’nin, Rabobank Group’un Türkiye’deki iştirakini devralmak için görüşmeler yürüttüğü daha önce kamuoyuna yansımıştı.