Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 26. Sokak'ta bulunan bir mobilya CNC kesim firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerindeki CNC makinesinin kablolarında yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının iş yerinin diğer bölümlerine sıçraması önlenirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.